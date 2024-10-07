محمد بن راشد يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في منطقة المرموم بدبي .. ويطلق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مَجلس الوزراء حَاكمُ دبي، "رعاه الله"، البرنامجَ الوَطنيَّ "ازرعْ الإمارات" والذي يضمُ عِدةَ مُبادراتٍ تَدعمُ توجهاتِ دَولةِ الإمارات للتنميةِ الزِراعيةِ وتَعزيزَ مُعدلاتِ الأمنِ الغِذائيِّ الوَطنيِّ المُستَدَام.

جاءَ ذلكَ خلالَ تَرؤُّسِ سُموهِ اجتِماعَاً لمَجلسِ الوزراءِ بمنطقةِ المَرموم في دبي، بحضورِ سُموِّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبِ رئيسِ الدَولةِ نَائبِ رَئيسِ مَجلسِ الوزراءِ رَئيسِ ديوانِ الرِئاسةِ، وسُموِّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليِّ عَهدِ دبي نَائِبِ رَئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزيرِ الدِفاعِ، والفريقِ سُموِّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائبِ رَئيسِ مَجلسِ الوزراءِ وزيرِ الدَاخليةِ.

هدفُهُ مواصلةُ إرثِ زايد رحمهُ الله ووصيتِهِ في تَشجيرِ وتَخضيرِ وتَعميرِ أرضِ الإمارات بالزراعة. هذا ما أكَّدَهُ صاحِبُ السموِّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائبُ رَئيسِ الدَولةِ رئيسُ مجلسِ الوزراءِ حاكمُ دبي، "رعاهُ الله"، وذلكَ خلالَ إطلاقِهِ البرنامجَ الوطنيَّ "ازرع الإمارات".

وقالَ سُموهُ: الإخوةُ والأخوَات، نطلقُ اليومَ بَرنامَجَاً وَطنيَّاً لتَنشيطِ وتَحفيزِ القِطاعِ الزِراعيِّ في دَولةِ الإمارات، وذلكَ ضمنَ اجتماعٍ استِثنائيٍّ لمَجلسِ الوزراءِ بمزارعِ المَرموم. البرنامجُ الوطنيُ "ازرع الإمارات" هدفُهُ مواصلةُ إرثِ زايد رحمهُ الله ووصيتِهِ في تشجيرِ وتخضيرِ وتعميرِ أرضِ الإمارات بالزراعةِ، البرنامجُ الوطنيُ هدفُه نشرُ ثقافةِ الزراعة في كُل مَدرسةٍ وبيت، وفي أجيالِنَا الجَديدةِ.

وقال سموه: زراعةُ الإمارات هي وصيةُ زايد، وهي ضمانٌ وأمَان، وهي استدامةٌ وعمران لهذهِ الأرضِ الطيبة وترابِها الذي نعشقُهُ، وندعو الجميعَ للمشاركة في هذا المشروع الوطنيِّ عبر الأفكار والمشاريع والمبادرات ونشر ثقافة الزراعة. وغرسُ بذرةِ اليَومِ ستنعمُ بِها الأجيالُ القادمةُ بإذنِ الله.

من جانب آخَر، يأتي البرنامجُ الوطنيُ "ازرع الإمارات" كداعم لتَوجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتَحقيقِ الأمنِ الغِذائيِّ الوَطنيِّ المُستَدَام، ويستهدفُ تشجيعَ المجتمع المحليِّ على الإنتاجِ الذاتيِّ المنزليِّ لأهمِ المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعةِ الخَضراءِ في الدولةِ ودعمِ جُهود الحفاظِ على البيئةِ، وترسيخِ صورة ذهنية إيجابية عن المُنتَجِ المَحليِّ ذي القيمةِ الغِذائيةِ العَاليةِ، كما يدعمُ البرنامجُ "عامَ الاستدامة 2024"، ويُعززُ منظومةَ الاستدامةِ البيئيةِ عبرَ المُساهَمة الفَعَّالة للمُنتَجاتِ المَحليَّة في خفض البصمة الكربونية كمُنتجاتٍ طازجة.

ويُعتبر "المركزُ الزراعي الوطني" إحدى مُبادَراتِ البَرنامجِ الوَطنيِّ "ازرعْ الإمارات"، ويختصُ المَركز ضمن قَرار إنشائه بإعداد وتَنفيذِ المُبادَراتِ والبرامجِ اللازمةِ لتَطويرِ الإنتاجِ الزراعيِّ المَحليِّ وتَعزيزِ جَودَتهِ وتَنافُسيتِهِ بما يدعمُ تحقيقَ الاستراتيجياتِ والمُستَهدَفَاتِ الوطنيةِ للأمنِ الغِذائيِّ والتَنميةِ الزراعيةِ المُستَدَامَة.