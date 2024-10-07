شكرا لقرائتكم خبر بالتزامن مع إطلاق تقويم "شتاء السعودية" السياح من العالم على موعد مع أضخم الفعاليات الترفيهية في موسم الرياض 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد العاصمة الرياض هذه الأيام تحضيرات مكثفة لإطلاق موسم الرياض 2024 في نسخته الخامسة يوم 12 من أكتوبر الجاري، حيث يحتضن الموسم هذا العام 14 منطقة تضم أضخم الفعاليات الترفيهية الشتوية في العالم، وأكثر من 11 بطولة عالمية، إلى جانب 10 مهرجانات ومعارض ثقافية، كما سيكشف الموسم عن مجموعة متنوعة لأرقى المطاعم العالمية، وعدد كبير من التجارب الترفيهية المميزة.

وينطلق الموسم الجديد بحدث مثير ينتظره الجميع؛ وهو عرض التاج الرابع الذي سيقام يوم افتتاح الموسم في 12 أكتوبر الجاري، من خلال مواجهة بين أرتور بيتربييف ودميتري بيفول في مباراة ملاكمة حاسمة، كما سيشمل الحدث أيضًا مواجهات ترفيهية مليئة بالتحديات، حيث سيتواجه 14 مقاتلًا في سبع نزالات مثيرة، من أبرزها شاكر ستيفنسون ضد جو كوردين، كريس يوبانك جونيور ضد كامل سزيريميت، فابيو ووردلي ضد فريزر كلارك، جاي أوبتايا ضد جاك ماس، بن ويتاكر ضد ليام كاميرون، سكاي نيكولسون ضد رافين تشابمان، ومحمد العكل ضد خيسوس غونزاليس.

وسيشمل موسم الرياض 2024 أيضًا على المناطق الشهيرة و التي لاقت نجاحاً كبيرًا في المواسم السابقة، مثل بوليفارد سيتي التي تعد أكبر منطقة ترفيهية في الموسم وتحتوي على حدائق ونافورة راقصة ومراكز ألعاب عالمية والعديد من المقاهي والمطاعم المحلية والعالمية، إضافة لمتاجر لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية والعديد من المسارح لإقامة العروض الفنية والغنائية، وبوليفارد وورد التي تعرض حضارات وثقافات العالم، حيث تتوسع هذا الموسم لتحتضن دول ومناطق جديدة مثل السعودية، أفريقيا، تركيا، إيران وغيرها.

وتعد منطقة "بوليفارد وورلد" وجهة مثالية للتجارب العائلية، حيث تضم 300 مطعماً ومقهى و1400 متجرًا، وتستضيف 21 فعالية جديدة، في حين يقدم "فيا رياض" خلال الموسم وجهة فاخرة لعشاق الفنون والأزياء، حيث سيتم استضافة معرض "ديور" الشهير في منطقة المربع التاريخية، وسيتمكن الزوار من استكشاف 500 من الأزياء والفساتين العصرية من تصاميم ديور الشهيرة، هذا إلى جانب التجارب الفريدة في مقهى ومتجر "ديور كافيه" الذي يعكس ذوقاً راقياً وجوًا فنيًا مميزًا.

أما "ديونز أوف أرابيا" فتعد ملاذاً لمحبي الطبيعة والمغامرات الصحراوية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأنشطة ركوب الجمال وقيادة الباجي فوق الكثبان الرملية، ورماية السهام، والتزلج على الرمال، مما يوفر تجربة شتوية مدهشة في قلب الصحراء.

ويتميز موسم الرياض 2024 أيضًا بتوفير عدد من المناطق المجانية مثل "سوق الأوّلين" الذي يعكس التراث السعودي الأصيل، و"حديقة السويدي" التي تقدم عروضاً تجسد ثقافات من أنحاء العالم.

وينطلق موسم الرياض هذا العام بالتزامن مع برنامج "شتاء السعودية 2024"، الذي أطلق مطلع شهر أكتوبر الجاري ويستمر حتى نهاية مارس 2025، ليقدم 7 وجهات سياحية مميزة تضم "الرياض وجدة والعلا والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل"، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 20 منتجاً جديداً.

كما يتضمن البرنامج عدداً من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.

وتتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور موسم الرياض 2024 وجميع الفعاليات الأخرى، بالإضافة للزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة؛ وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مسبقاً أو عند الوصول، ويضم ذلك أيضًا المقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذين يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة.

وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.