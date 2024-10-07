شكرا لقرائتكم خبر عن "الكشافة السعودية" تنظم لقاءًا افتراضيًا لتعزيز مهارات 150 منسوبًا الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم جمعية الكشافة العربية السعودية، غداً الثلاثاء، لقاءً افتراضيًا بعنوان "صقور الكشافة ووسام كشافي العالم"، بمشاركة 150 كشافاً وجوالاً من مختلف قطاعات الجمعية. ويأتي اللقاء كجزء من التزام الجمعية بدعم الكشافة والجوالة للوصول إلى شارة الصقر الكشفي ووسام كشافي العالم، مع تعزيز مساهمتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التوعية وتطوير المهارات

يتلقى المشاركون على مدى يومين جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تهدف إلى غرس مفاهيم السلام وتطوير مهارات التوعية البيئية، بالإضافة إلى تعلم كيفية التعامل مع قضايا مثل التصحر والتلوث، بما يسهم في تحسين قدراتهم على نشر الوعي البيئي. ويشمل اللقاء أيضاً دورات تركز على شارات الهواية، مما يساعد المشاركين في اجتياز متطلبات شارة الصقر الكشفي.



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ومن خلال تقديم مشاريع شخصية حول قضايا بيئية متعددة، يسعى المشاركون للحصول على وسام كشافي العالم، الذي يُعد مبادرة عالمية تهدف إلى تزويد الشباب من عمر 15 إلى 26 عاماً بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات العالم الحالي وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع.