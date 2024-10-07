- 1/26
- 2/26
- 3/26
- 4/26
- 5/26
- 6/26
- 7/26
- 8/26
- 9/26
- 10/26
- 11/26
- 12/26
- 13/26
- 14/26
- 15/26
- 16/26
- 17/26
- 18/26
- 19/26
- 20/26
- 21/26
- 22/26
- 23/26
- 24/26
- 25/26
- 26/26
شكرا لقرائتكم خبر عن طهور إن شاء الله.. مواطنون يوجهون رسائل حب وتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - مع إعلان الديوان الملكي إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لبعض الفحوصات الطبية، انطلقت الدعوات من المواطنين بالشفاء العاجل، ووجهوا رسائل يملؤها الحب والتقدير للاطمئنان على صحة الملك سلمان - حفظه الله.
تلقت ”اليوم“ بعض من رسائل الحب والتقدير التي وجهها مواطنون لمقام خادم الحرمين الشريفين، إذ عبروا عن حبهم وولائهم للقيادة، وأطلقوا دعواتهم لله عز وجل بالشفاء العاجل للملك سلمان - حفظه الله.
وقال رائد السويلم، إن الكلمات تتلاشى ولا تسعنا الحروف في التعبير عن مشاعرنا أمام مقام سيدنا ووالدنا سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- الذي تعلمنا منه الكثير وأعطانا الكثير، ولن أستطيع وصف كل النعم التي أنعم الله علينا بفضل منه ثم بفضل خادم الحرمين وعهده المبارك الميمون، أطال الله بعمركم.
وقال عبد الرحمن العبد اللطيف: "نرفع أكف الدعاء إلى الله العلي القدير أن يمنَّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالشفاء العاجل، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، إنه سميع مجيب الدعاء".
وذكر أحمد الرحيم بأن "أكفنا تدعو الله أن يمن على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل، وأن يحفظه الله من كل سوء ومكروه وألبسه ثوب الصحة والعافية".
وقال المواطن عيسى العيد: "بقلب مليء بالأمل والتضرع، ندعو الله تعالى أن يمن على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشفاء العاجل، فهو عمود الخيمة لنا جميعًا، إنه القائد الذي أعطى الكثير ولا يزال، ونحن مستعدون دائمًا للوقوف بجانبه ودعمه".
وقال المواطن محمد التركي: ”ندعو الله العلي القدير أن يمن على سيدي خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل وأن يحفظه لنا ذخرًا وقائدًا، لا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني وتقديري لكل ما قدمه ويقدمه لوطننا وشعبه، إن صحته هي صحتنا جميعًا، ونحن نتطلع بفارغ الصبر لرؤيته يتمتع بالعافية".
وقال المواطن صالح آل عمير: ”بقلوب مليئة بالإيمان والتفاؤل، نرفع أكف الدعاء إلى الله تعالى أن يمنح خادم الحرمين الشريفين الشفاء العاجل والعافية الكاملة،، إنه القائد الذي أسس للخير والازدهار، ونحن نثق بأن الله سيستجيب دعواتنا، أسأل الله أن يُعجل بتمام شفاءك".
وقال المواطن خالد البرهان داعياً: "اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي اسأل الله العظيم ربي العرش الكريم وأن يشفي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شفاءً لا يغادر سقماً عاجلاً غير آجل وأسأله سبحانه أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وييسر له الدواء ويكتب له الشفاء ويبعد عنه الآلام والأوجاع".
وقال المواطن محمد عبد السلام نوار: "اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وامنحه الصحة والعافية، وأطل في عمره، ووفقه لكل ما فيه خيراً للإسلام والمسلمين، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الحق وتعينه عليه".
ودعت إنصاف باقدو، الله أن يديم الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين، وأن يحفظه من كل سوء ويديم عليه عزه ونصره".
وقال المواطن ماهر النعماني، إن كل الأمنيات والدعاء في الوطن هي أن يمن الله بالشفاء العاجل للوالد والقائد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يمنحه الصحة والسلامة وصلوات الجميع من مواطنين ومقيمين ممن نعم بخيرات هذه البلاد بفضل الله ثم بفضل قادة السعودية.
وسأل المواطن علي السبيعي الله بفضله وكريم عطائه أن يحف خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وأن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه ورخاءه.
وأوضحت المواطنة سارا الجحدلي، أن المملكة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار بفضل حكامها الذين لا يألون جهداً في خدمة وطنهم وشعبهم، والحفاظ على الوحدة الوطنية، حتى تمكنت المملكة من أن تصبح واحدة من الدول الأكثر استقراراً في المنطقة، سائلةً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين من كل سوء وأن ينعم عليه بالصحة والعافية.
فيما بيّن عمر سيف أن الدعوات ملأت كل مكان في هذا البلد منذ إعلان الديوان الملكي بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يجري بعض الفحوصات الطبية، بأن يرزقه الله الشفاء العاجل وأن يرزقه الصحة والعافية.
وقال صادق النور والدنا الغالي ومليكنا المفدى بمشاعر الولاء والانتماء وبكل لغات الدنيا: إذا سلمت فكلّ الناس قد سلموا، أدامك الله لوطنك وشعبك والدا حانيا وقائدا محنكا ورمزا لوحدتنا الوطنية الراسخة في وطننا العظيم.
وأضاف ماجد عبدالله الحمودي بدعائه اللهم انزل شفائك وعافيتك على خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز واحفظه بحفظك الذي لايضر معه شيء اللهم آمين.
وقالت مريم بنت شوعي مباركي: "إن طبت طبنا وإن شكيت إشتكينا، اللهم اشف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شفاءً عاجلاً، غيرُ سقامٍ يغادرُ جسدَه ولا سقمٍ يبقى، أطال الله في عمر مليكنا وقائدنا، وبارك الله فيه وحفظه من كل مكروه".
وقالت نورا الزهراني: "عندما مر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمرضه الأخير تألمت، وتأثر جميع الشعب السعودي بمرضه، أطال الله عمره ورزقه الصحة والعافية واختم كلامي بهذه الآية الكريمة «وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ»".
واستهلت المواطنة أمل صيرفي، كلماتها بالدعاء للملك سلمان بالشفاء العاجل، قائلة: ”نسأل الله أن يمدك بالصحة والعافية، ويمنّ عليك بالشفاء العاجل، إنك رمز العز والشموخ، وقيادتك الحكيمة جعلتنا نعيش في وطن آمن ومستقر، نحن جميعاً نقف خلفك بكل حب وولاء، فأنت الأب الحاني والقائد الملهم“.
وعبّرت المواطنة حنان خميس عن دعواتها للملك سلمان بالشفاء العاجل: ”ندعو الله أن يمنّ عليك بالشفاء، إن قيادتك الرشيدة جعلتنا نفتخر بوطننا الذي ينعم بالأمن والاستقرار. نحن ممتنون لكل ما تبذله من جهود لرفعة المملكة، حبنا لك لا حدود له، وولاؤنا لك يتجدد كل يوم، فأنت القائد الذي زرع فينا حب الوطن والوفاء“.
وعبّر المواطن أحمد المالكي عن تمنياته للملك سلمان بالشفاء العاجل، قائلاً: ”نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، ويمدك بالصحة لتواصل مسيرة الإنجازات، بفضل حكمتك، أصبحنا نعيش في وطن آمن إنك الأب الذي يقودنا بحب وحنان، وقيادتك جعلت المملكة نموذجاً يحتذى به، دمت لنا قائداً عظيماً وأباً محباً“.
وبكل محبة، دعا المواطن إبراهيم جلي، لخادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل، قائلاً: ”ندعو الله أن يمن عليك بالشفاء ويمنحك الصحة والعافية، إن قيادتك الحكيمة جعلتنا نعيش في وطن يسوده الأمن والاستقرار، ونحن ممتنون لكل ما بذلته من أجل أبناء هذا الوطن.
واستهل المواطن ياسر محمد رسالته، بالدعاء للملك سلمان -حفظه الله- بالشفاء العاجل، مضيفاً: ”نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، ويمنّ عليك بموفور الصحة، إن قيادتك جعلتنا نعيش في رخاء وازدهار، ونفخر بوجودك كقائد لنا".
وأعرب المواطن علي عبدالرحمن عن تمنياته لخادم الحرمين بالشفاء العاجل، قائلاً: ”ندعو الله أن يشفيك ويمنّ عليك بالصحة والعافية، لقد قدمت لنا الكثير وجعلت من المملكة نموذجاً يحتذى به في الاستقرار والتنمية. نحن ممتنون لك ولحكمتك التي أرست الأمن والازدهار في وطننا".
ودعا المواطن علي الغامدي للملك سلمان بالشفاء العاجل، مشيراً إلى أن ”نسأل الله أن يمنحك الشفاء العاجل، ويحفظك لنا، لقد جعلتنا نفتخر بهذا الوطن الذي ازدهر بفضل قيادتك الحكيمة. نحن معك دائماً، وندعو الله أن يبارك في عمرك".
وقال المواطن فواز العمري: ”ندعو الله أن يشفيك ويمنّ عليك بالصحة والعافية. إنك الأب الحاني والقائد الذي قاد المملكة نحو التقدم والأمان. بفضل قيادتك، نعيش في رخاء واستقرار لا يُضاهى، ونسأل الله أن يبارك في عمرك ويزيدك توفيقاً".
تلقت ”اليوم“ بعض من رسائل الحب والتقدير التي وجهها مواطنون لمقام خادم الحرمين الشريفين، إذ عبروا عن حبهم وولائهم للقيادة، وأطلقوا دعواتهم لله عز وجل بالشفاء العاجل للملك سلمان - حفظه الله.
وقال رائد السويلم، إن الكلمات تتلاشى ولا تسعنا الحروف في التعبير عن مشاعرنا أمام مقام سيدنا ووالدنا سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- الذي تعلمنا منه الكثير وأعطانا الكثير، ولن أستطيع وصف كل النعم التي أنعم الله علينا بفضل منه ثم بفضل خادم الحرمين وعهده المبارك الميمون، أطال الله بعمركم.
وقال عبد الرحمن العبد اللطيف: "نرفع أكف الدعاء إلى الله العلي القدير أن يمنَّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالشفاء العاجل، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، إنه سميع مجيب الدعاء".
وذكر أحمد الرحيم بأن "أكفنا تدعو الله أن يمن على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل، وأن يحفظه الله من كل سوء ومكروه وألبسه ثوب الصحة والعافية".
وقال المواطن عيسى العيد: "بقلب مليء بالأمل والتضرع، ندعو الله تعالى أن يمن على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشفاء العاجل، فهو عمود الخيمة لنا جميعًا، إنه القائد الذي أعطى الكثير ولا يزال، ونحن مستعدون دائمًا للوقوف بجانبه ودعمه".
وقال المواطن محمد التركي: ”ندعو الله العلي القدير أن يمن على سيدي خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل وأن يحفظه لنا ذخرًا وقائدًا، لا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني وتقديري لكل ما قدمه ويقدمه لوطننا وشعبه، إن صحته هي صحتنا جميعًا، ونحن نتطلع بفارغ الصبر لرؤيته يتمتع بالعافية".
وقال المواطن صالح آل عمير: ”بقلوب مليئة بالإيمان والتفاؤل، نرفع أكف الدعاء إلى الله تعالى أن يمنح خادم الحرمين الشريفين الشفاء العاجل والعافية الكاملة،، إنه القائد الذي أسس للخير والازدهار، ونحن نثق بأن الله سيستجيب دعواتنا، أسأل الله أن يُعجل بتمام شفاءك".
وقال المواطن خالد البرهان داعياً: "اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي اسأل الله العظيم ربي العرش الكريم وأن يشفي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شفاءً لا يغادر سقماً عاجلاً غير آجل وأسأله سبحانه أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وييسر له الدواء ويكتب له الشفاء ويبعد عنه الآلام والأوجاع".
وقال المواطن محمد عبد السلام نوار: "اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وامنحه الصحة والعافية، وأطل في عمره، ووفقه لكل ما فيه خيراً للإسلام والمسلمين، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الحق وتعينه عليه".
ودعت إنصاف باقدو، الله أن يديم الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين، وأن يحفظه من كل سوء ويديم عليه عزه ونصره".
وقال المواطن ماهر النعماني، إن كل الأمنيات والدعاء في الوطن هي أن يمن الله بالشفاء العاجل للوالد والقائد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يمنحه الصحة والسلامة وصلوات الجميع من مواطنين ومقيمين ممن نعم بخيرات هذه البلاد بفضل الله ثم بفضل قادة السعودية.
وسأل المواطن علي السبيعي الله بفضله وكريم عطائه أن يحف خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وأن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه ورخاءه.
وأوضحت المواطنة سارا الجحدلي، أن المملكة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار بفضل حكامها الذين لا يألون جهداً في خدمة وطنهم وشعبهم، والحفاظ على الوحدة الوطنية، حتى تمكنت المملكة من أن تصبح واحدة من الدول الأكثر استقراراً في المنطقة، سائلةً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين من كل سوء وأن ينعم عليه بالصحة والعافية.
فيما بيّن عمر سيف أن الدعوات ملأت كل مكان في هذا البلد منذ إعلان الديوان الملكي بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يجري بعض الفحوصات الطبية، بأن يرزقه الله الشفاء العاجل وأن يرزقه الصحة والعافية.
وقال صادق النور والدنا الغالي ومليكنا المفدى بمشاعر الولاء والانتماء وبكل لغات الدنيا: إذا سلمت فكلّ الناس قد سلموا، أدامك الله لوطنك وشعبك والدا حانيا وقائدا محنكا ورمزا لوحدتنا الوطنية الراسخة في وطننا العظيم.
وأضاف ماجد عبدالله الحمودي بدعائه اللهم انزل شفائك وعافيتك على خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز واحفظه بحفظك الذي لايضر معه شيء اللهم آمين.
وقالت مريم بنت شوعي مباركي: "إن طبت طبنا وإن شكيت إشتكينا، اللهم اشف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شفاءً عاجلاً، غيرُ سقامٍ يغادرُ جسدَه ولا سقمٍ يبقى، أطال الله في عمر مليكنا وقائدنا، وبارك الله فيه وحفظه من كل مكروه".
وقالت نورا الزهراني: "عندما مر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمرضه الأخير تألمت، وتأثر جميع الشعب السعودي بمرضه، أطال الله عمره ورزقه الصحة والعافية واختم كلامي بهذه الآية الكريمة «وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ»".
واستهلت المواطنة أمل صيرفي، كلماتها بالدعاء للملك سلمان بالشفاء العاجل، قائلة: ”نسأل الله أن يمدك بالصحة والعافية، ويمنّ عليك بالشفاء العاجل، إنك رمز العز والشموخ، وقيادتك الحكيمة جعلتنا نعيش في وطن آمن ومستقر، نحن جميعاً نقف خلفك بكل حب وولاء، فأنت الأب الحاني والقائد الملهم“.
وعبّرت المواطنة حنان خميس عن دعواتها للملك سلمان بالشفاء العاجل: ”ندعو الله أن يمنّ عليك بالشفاء، إن قيادتك الرشيدة جعلتنا نفتخر بوطننا الذي ينعم بالأمن والاستقرار. نحن ممتنون لكل ما تبذله من جهود لرفعة المملكة، حبنا لك لا حدود له، وولاؤنا لك يتجدد كل يوم، فأنت القائد الذي زرع فينا حب الوطن والوفاء“.
وعبّر المواطن أحمد المالكي عن تمنياته للملك سلمان بالشفاء العاجل، قائلاً: ”نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، ويمدك بالصحة لتواصل مسيرة الإنجازات، بفضل حكمتك، أصبحنا نعيش في وطن آمن إنك الأب الذي يقودنا بحب وحنان، وقيادتك جعلت المملكة نموذجاً يحتذى به، دمت لنا قائداً عظيماً وأباً محباً“.
وبكل محبة، دعا المواطن إبراهيم جلي، لخادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل، قائلاً: ”ندعو الله أن يمن عليك بالشفاء ويمنحك الصحة والعافية، إن قيادتك الحكيمة جعلتنا نعيش في وطن يسوده الأمن والاستقرار، ونحن ممتنون لكل ما بذلته من أجل أبناء هذا الوطن.
واستهل المواطن ياسر محمد رسالته، بالدعاء للملك سلمان -حفظه الله- بالشفاء العاجل، مضيفاً: ”نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، ويمنّ عليك بموفور الصحة، إن قيادتك جعلتنا نعيش في رخاء وازدهار، ونفخر بوجودك كقائد لنا".
وأعرب المواطن علي عبدالرحمن عن تمنياته لخادم الحرمين بالشفاء العاجل، قائلاً: ”ندعو الله أن يشفيك ويمنّ عليك بالصحة والعافية، لقد قدمت لنا الكثير وجعلت من المملكة نموذجاً يحتذى به في الاستقرار والتنمية. نحن ممتنون لك ولحكمتك التي أرست الأمن والازدهار في وطننا".
ودعا المواطن علي الغامدي للملك سلمان بالشفاء العاجل، مشيراً إلى أن ”نسأل الله أن يمنحك الشفاء العاجل، ويحفظك لنا، لقد جعلتنا نفتخر بهذا الوطن الذي ازدهر بفضل قيادتك الحكيمة. نحن معك دائماً، وندعو الله أن يبارك في عمرك".
وقال المواطن فواز العمري: ”ندعو الله أن يشفيك ويمنّ عليك بالصحة والعافية. إنك الأب الحاني والقائد الذي قاد المملكة نحو التقدم والأمان. بفضل قيادتك، نعيش في رخاء واستقرار لا يُضاهى، ونسأل الله أن يبارك في عمرك ويزيدك توفيقاً".