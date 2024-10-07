شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 4 مليارات ريال لتعزيز واستدامة القطاع الوقفي بالنصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توقيعها 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة خلال النصف الأول من عام 2024، بإجمالي استثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز تنمية القطاع الوقفي وتطويره، بما يعزز استدامة العوائد الوقفية ويسهم في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي واسع.

أهم الاتفاقيات

ومن أبرز الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة اتفاقية مع شركة أم القرى بقيمة 2.5 مليار ريال، التي تستهدف تطوير مشاريع كبرى تساهم في نمو الأصول الوقفية. كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم مع مؤسسة العليم وأولاده بقيمة مليار ريال لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الوقفية. وأبرمت الهيئة اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للعناية بالمساجد ومؤسسة متعب بن عبد العزيز بقيمة 100 مليون ريال، لدعم مشاريع تعزز من جودة الخدمات المقدمة للمساجد.



تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز مساهمة الأوقاف في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير القطاع الوقفي وتوسيع شراكاته مع الجهات المختلفة بما يدعم تحقيق أثر مستدام ومستمر.