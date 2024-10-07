شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة تعطلت.. هجوم سيبراني على التلفزيون الحكومي الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت تقارير إعلامية أن هجوما سبرانيا أدى إلى أعطال واسعة النطاق في شركة عموم روسيا للراديو والتلفزيون الحكومية (في جي تي آر كي) اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "جازيتا. رو" الروسية الإلكترونية، نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الروسية، أن مجموعة قراصنة موالية لأوكرانيا تدعى "سودو رم - آر إف" تتحمل المسؤولية عن الهجوم.

وقالت الصحيفة إن الهجوم ألحق أضرارا ببث البرامج عبر الإنترنت، وبالخدمات الداخلية، وحتى باتصالات الشركة عبر الإنترنت والهاتف. التلفزيون الروسي ولم تكن قناة روسيا - 24 الإخبارية متاحة عبر الإنترنت صباح اليوم الاثنين، وأفادت تقارير مختلفة أن الخوادم توقفت عن العمل، وجرى حذف بيانات مهمة.

وأضافت التقارير أن استعادة الخدمة ستستغرق وقتا طويلا، ولم يعلق التلفزيون الرسمي على هذه التقارير حتى الآن.