شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فعاليات معرض الصقور تحظى بإقبال كبير والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي

نسخة متطورة

الدمام - شريف احمد - تحظى فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي تحت شعار (عالم يشبهك)، على مدى 10 أيام في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بتفاعل كبير من الأطفال.وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من العوائل، حيث استمتع الأطفال بالفعاليات المتنوعة التي خصصتها إدارة المعرض لهم.واشتملت على أنشطة ترفيهية وثقافية متنوعة، أبرزها جناح صقار المستقبل، والألعاب والتجارب التفاعلية، التي شارك بها الأطفال مع ذويهم وسط أجواء العائلة.كما حرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية مع الصقور، وسط توثيق الأهل لهذه اللحظات.ويتضمن المعرض فعاليات متنوعة، تثري تجربة الزوار في عالم الصقور والصيد والرحلات والهوايات المرتبطة بها.وينطلق معرض الصقور والصيد السعودي هذا العام بنسخة متطورة تحمل مفهومًا جديدًا.ويهدف إلى التعريف بتراث المملكة وهويتها الثقافية والحضارية ونقلها للأجيال المقبلة.ويستقبل المعرض زواره يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 11 مساءً، متيحًا الدخول مجانًا للزوار.