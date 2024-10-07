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صور.. فعاليات معرض الصقور تحظى بإقبال كبير

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحظى فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي تحت شعار (عالم يشبهك)، على مدى 10 أيام في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بتفاعل كبير من الأطفال.
وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من العوائل، حيث استمتع الأطفال بالفعاليات المتنوعة التي خصصتها إدارة المعرض لهم.

فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي

واشتملت على أنشطة ترفيهية وثقافية متنوعة، أبرزها جناح صقار المستقبل، والألعاب والتجارب التفاعلية، التي شارك بها الأطفال مع ذويهم وسط أجواء العائلة.
كما حرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية مع الصقور، وسط توثيق الأهل لهذه اللحظات.
ويتضمن المعرض فعاليات متنوعة، تثري تجربة الزوار في عالم الصقور والصيد والرحلات والهوايات المرتبطة بها.
فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي - واس
فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي - واس

نسخة متطورة

وينطلق معرض الصقور والصيد السعودي هذا العام بنسخة متطورة تحمل مفهومًا جديدًا.
ويهدف إلى التعريف بتراث المملكة وهويتها الثقافية والحضارية ونقلها للأجيال المقبلة.
ويستقبل المعرض زواره يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 11 مساءً، متيحًا الدخول مجانًا للزوار.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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