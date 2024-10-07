شكرا لقرائتكم خبر عن المرور السعودي.. 6 نصائح مهمة لقيادة سليمة تحت المطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطرة، ولذلك فقد وجه المرور السعودي نصائح للسائقين باتباع إجراءات السلامة بهدف الحفاظ على الأرواح.

وتحت عنوان "نصائح لقيادة سليمة تحت المطر" نشر المرور فيديو ترويجيًا، جاء فيه:

- حدد طريق: اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.

- أشعل مصابيحك: في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد مركبتك تحت المطر لمن حولك.

- دع المركبة تتنفس: افتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب على النوافذ.

- قد ببطء: خفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة.

- تحرك بهدوء: كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.

- اترك مسافة آمنة: لتجنب التوقف المفاجئ بينك والمركبة التي أمامك.

