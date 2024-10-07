شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب في لبنان.. 2083 قتيلًا و9869 جريحًا إجمالي حصيلة العدوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين أن الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي بلغت آلفين و 83 قتيلا وتسعة آلاف و869 مصابا.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للاعلام، إن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 22 شخصا وإصابة 111 بجروح.

ووفق المركز، "ترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان إلى 2083، والجرحى إلى 9869". غارات على بيروت وتواصل الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر الماضي شن غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين والمنشآت والطرقات والمؤسسات الصحية، وأسفرت عن نزوح حوالي مليون و200 ألف شخص من المناطق المستهدفة.