شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. أكثر من 60 مسارًا جويًا جديدًا تربط المملكة بوجهات عالمية والان نبدء بالتفاصيل



وأثناء انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر روتس وورلد 2024 أمس بمملكة البحرين، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان إن موقع المملكة الجغرافي يساعدها للوصول خلال ثمان ساعات إلى أوروبا أو آسيا أو أفريقيا والعديد من الخيارات والوجهات الدولية لصناع قطاع الطيران في العالم لوصول المملكة العربية

وأكد أنه منذ تأسيس البرنامج استحدث أكثر من 60 مسارًا جويًا جديدًا مباشرًا، مشيرًا إلى أن البرنامج استطاع هذا العام من بداية يناير إلى أكتوبر استحداث 12 شركة جوية أجنبية لتشغيل وجهات جوية مباشرة للمملكة، مع العلم أن المعدل العالمي لدخول شركات أجنبية في دول في العالم في قطاع الطيران هو من شركتين إلى أربع شركات. السياحة الوافدة للسعودية وأشار خان إلى أن المملكة استطاعت جذب العديد من الناقلات الجوية بالإضافة لتعزيز نمو تلك الوجهات والترحيب أكثر بالسياحة الوافدة للمملكة.

وأفاد نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي للشؤون التجارية راشد الشمري، بأن فعاليات معرض ومؤتمر روتس وورلد 2024 يشهد حضور صناع قيادة الطيران في العالم لاستعراض ومناقشات التشغيل وتعزيز نمو المسارات الجوية الحالية في العالم.

ولفت إلى أن دور برنامج الربط الجوي للشؤون التجارية ومشاركته في المؤتمر يأتي للتعريف بالوجهات السياحية الفريدة من نوعها في المملكة التي منها وجهة البحر الأحمر والعلا ومدينة الرياض والدرعية لاستكشاف وجهات مسجلة في منظمة اليونسكو.

وأبان أن البرنامج تمكن خلال انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر روتس وورلد من عقد أكثر من 100 اجتماع مجدول مع صناع قطاع الطيران في العالم لمفاوضات ومناقشات إحداث وجهات جوية جديدة وتعزيز الوجهات الجوية الحالية وتنمية الوجهات الجوية المباشرة للمملكة للوصول إلى أكثر من 250 وجهة جوية مباشرة والترحيب بأكثر من 150 مليون سائح للمملكة بحلول 2030. المطارات الإقليمية والدولية وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي، أن الشركة تدير وتشغل 22 مطارًا إقليميًا ودوليًا في كل من الشمال والجنوب ووسط وغرب المملكة التي منها مطار أبها والطائف وتبوك وعرعر وجازان والباحة.

وأفاد أن ‏شركة تجمع مطارات الثاني سجلت في السنة الماضية نموًا في عدد الرحلات وأعداد المسافرين بنسبة تراوحت من 15 إلى 18%، في حين سجل الربع الثالث من العام الماضي نمو في عدد الرحلات بنسبة 15% وارتفع عدد المسافرين بنسبة 12%.

وأضاف المهندس المسرحي أن صالة في مطار القصيم فُتحت بطاقة 700 ألف مسافر وصالة في مطار الطائف الدولي بسعة 500 ألف مسافر ووسع مطار أبها بطاقة استيعابية 300 ألف مسافر، مبينًا أنه يوجد مطار جديد في جازان بطاقة 3 ملايين و600 ألف مسافر ومطار جديد في الباحة بطاقة مليون و600 ألف مسافر ومطار جديد في الجوف بطاقة مليون و600 مسافر، هذه التوسعات سوف تساعد في زيادة أعداد المسافرين وأعداد الرحلات، ونسعى في العام القادم إلى افتتاح المطارات الجديدة (مطار جازان ومطار الجوف ومطار الباحة).

وقال إنه يتم دراسة العديد من المطارات التي سوف تنشأ بعد التحقق من الجدوى الاقتصادية والخدمة المجتمعية للسكان المنطقة والمملكة بشكل عام. الدمام - شريف احمد - أسهم برنامج الربط الجوي الذي أُطلِق عام 2021 في نمو السياحة بالمملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهات جديدة عالمية، وتعزيز مكانتها بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.وأثناء انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر روتس وورلد 2024 أمس بمملكة البحرين، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان إن موقع المملكة الجغرافي يساعدها للوصول خلال ثمان ساعات إلى أوروبا أو آسيا أو أفريقيا والعديد من الخيارات والوجهات الدولية لصناع قطاع الطيران في العالم لوصول المملكة العربية السعودية وأكد أنه منذ تأسيس البرنامج استحدث أكثر من 60 مسارًا جويًا جديدًا مباشرًا، مشيرًا إلى أن البرنامج استطاع هذا العام من بداية يناير إلى أكتوبر استحداث 12 شركة جوية أجنبية لتشغيل وجهات جوية مباشرة للمملكة، مع العلم أن المعدل العالمي لدخول شركات أجنبية في دول في العالم في قطاع الطيران هو من شركتين إلى أربع شركات.وأشار خان إلى أن المملكة استطاعت جذب العديد من الناقلات الجوية بالإضافة لتعزيز نمو تلك الوجهات والترحيب أكثر بالسياحة الوافدة للمملكة.وأفاد نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي للشؤون التجارية راشد الشمري، بأن فعاليات معرض ومؤتمر روتس وورلد 2024 يشهد حضور صناع قيادة الطيران في العالم لاستعراض ومناقشات التشغيل وتعزيز نمو المسارات الجوية الحالية في العالم.ولفت إلى أن دور برنامج الربط الجوي للشؤون التجارية ومشاركته في المؤتمر يأتي للتعريف بالوجهات السياحية الفريدة من نوعها في المملكة التي منها وجهة البحر الأحمر والعلا ومدينة الرياض والدرعية لاستكشاف وجهات مسجلة في منظمة اليونسكو.وأبان أن البرنامج تمكن خلال انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر روتس وورلد من عقد أكثر من 100 اجتماع مجدول مع صناع قطاع الطيران في العالم لمفاوضات ومناقشات إحداث وجهات جوية جديدة وتعزيز الوجهات الجوية الحالية وتنمية الوجهات الجوية المباشرة للمملكة للوصول إلى أكثر من 250 وجهة جوية مباشرة والترحيب بأكثر من 150 مليون سائح للمملكة بحلول 2030.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي، أن الشركة تدير وتشغل 22 مطارًا إقليميًا ودوليًا في كل من الشمال والجنوب ووسط وغرب المملكة التي منها مطار أبها والطائف وتبوك وعرعر وجازان والباحة.وأفاد أن ‏شركة تجمع مطارات الثاني سجلت في السنة الماضية نموًا في عدد الرحلات وأعداد المسافرين بنسبة تراوحت من 15 إلى 18%، في حين سجل الربع الثالث من العام الماضي نمو في عدد الرحلات بنسبة 15% وارتفع عدد المسافرين بنسبة 12%.وأضاف المهندس المسرحي أن صالة في مطار القصيم فُتحت بطاقة 700 ألف مسافر وصالة في مطار الطائف الدولي بسعة 500 ألف مسافر ووسع مطار أبها بطاقة استيعابية 300 ألف مسافر، مبينًا أنه يوجد مطار جديد في جازان بطاقة 3 ملايين و600 ألف مسافر ومطار جديد في الباحة بطاقة مليون و600 ألف مسافر ومطار جديد في الجوف بطاقة مليون و600 مسافر، هذه التوسعات سوف تساعد في زيادة أعداد المسافرين وأعداد الرحلات، ونسعى في العام القادم إلى افتتاح المطارات الجديدة (مطار جازان ومطار الجوف ومطار الباحة).وقال إنه يتم دراسة العديد من المطارات التي سوف تنشأ بعد التحقق من الجدوى الاقتصادية والخدمة المجتمعية للسكان المنطقة والمملكة بشكل عام.