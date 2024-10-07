شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر.. ارتفاع طنّيات المناولة بالموانئ بنسبة 7.82% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر سبتمبر لعام 2024, ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 7.82% لتصل إلى 28,097,022 طنًّا، مقارنة بـ 26,058,554 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023.

وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 9%، لتصل إلى 255,606 حاويات، مقارنة بـ 234,663 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 18%، لتصل إلى 258,007 حاويات، مقارنة بـ 217,933 حاوية العام الماضي.

وبلغ إجمالي البضائع العامة 975,406 أطنان، والبضائع السائبة الصلبة 4,473,019 طنًّا، والبضائع السائبة السائلة 15,277,608 أطنان، فيما استقبلت الموانئ 343,952 رأس ماشية، بانخفاض قدره 35.58%، مقارنة بـ 533,948 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023. أعداد الحاويات المناولة وبلغ إجمالي أعداد الحاويات المناولة 673,124 حاوية، بانخفاض قدره 8.08%، مقارنة بـ 732,319 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 42.98% لتصل إلى 159,511 حاوية، مقارنة بـ 279,723 حاوية خلال عام 2023.

وانخفضت الحركة الملاحية بنسبة 5.18%، لتصل إلى 988 سفينة، مقارنة بـ 1,042 سفينة عام 2023، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 39.46%، لتصل إلى 44,166 راكبًا، مقارنة بـ72,956 راكبًا العام الماضي، فيما شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 10.51%، لتصل إلى 98,087 سيارة، مقارنة بـ 88,755 سيارة العام الماضي. الإستراتيجية الوطنية للنقل يذكر أن "موانئ" حققت خلال شهر أغسطس لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 26.57% لتصل إلى 30,527,279 طنًّا، مقارنة بـ 24,118,698 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023.

كما سجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 18.76%، لتصل إلى 258,955 حاوية، مقارنة بـ 218,051 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م.

وارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 15.24%، لتصل إلى 261,288 حاوية، مقارنة بـ 226,738 حاوية العام الماضي، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط بين القارات الثلاث.