شكرا لقرائتكم خبر عن 100 فريق متسابق يشارك في هاكاثون الحلول المحاسبية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.