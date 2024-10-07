شكرا لقرائتكم خبر عن 100 فريق متسابق يشارك في هاكاثون الحلول المحاسبية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ينطلق هاكاثون الحلول المحاسبية بنسخته الثانية لهذا العام في الرياض، خلال الفترة من 17 حتى 19 أكتوبر 2024.
ويشارك به 100 فريق متسابق، و450 عضوًا مشاركًا، و60 مستشارًا و12 محكمًا للأفكار المقدمة.
يمكن تسجيل الحضور للمؤتمر عبر الموقع الإلكتروني بالضغط هنا.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أن مؤتمر التقنيات المحاسبية يُعد الأول من نوعه، إذ يناقش عبر 4 جلسات حوارية، و18 ورشة متخصصة أحدث التقنيات في خدمة مهنة المحاسبة والمراجعة مع استشراف مستقبلها في ظل ما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات تقنية.
وأشار الدكتور المغامس، إلى أن المؤتمر يتطرق إلى النظر فيما يواجه المهنة من تحديات وبحث الحلول حولها، ويشارك في تقديم الجلسات الحوارية والورش التدريبية أكثر من 35 متحدثًا وخبيرًا محليًا ودوليًا، بهدف تبادل التجارب والخبرات بين أوساط المجتمع المحاسبي.
كما يأتي المؤتمر برعاية شركة أرامكو السعودية بصفتها شريكًا استراتيجيًا وهيئة السوق المالية كشريك دائم، إضافة إلى عدد من الشركاء المهنيين.
ويضم المعرض المصاحب 30 جهة مشاركة من بين جهات القطاع الحكومي، والشركات المحاسبية، وشركات الأنظمة المحاسبية مما يمنح الزوار فرصة الالتقاء بهم والتعرف على خدماتهم، كما يشمل المعرض وجود ركن مخصص للاستشارات المهنية التي يقدمها نخبة من الخبراء.
ويشارك به 100 فريق متسابق، و450 عضوًا مشاركًا، و60 مستشارًا و12 محكمًا للأفكار المقدمة.
مؤتمر التقنيات المحاسبيةويأتي هذا ضمن تنظم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مؤتمر التقنيات المحاسبية تحت شعار "دور التقنيات والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع المحاسبي والمالي" خلال الفترة من 16 حتى 19 أكتوبر 2024, يصاحبه الهاكاثون.
يمكن تسجيل الحضور للمؤتمر عبر الموقع الإلكتروني بالضغط هنا.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أن مؤتمر التقنيات المحاسبية يُعد الأول من نوعه، إذ يناقش عبر 4 جلسات حوارية، و18 ورشة متخصصة أحدث التقنيات في خدمة مهنة المحاسبة والمراجعة مع استشراف مستقبلها في ظل ما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات تقنية.
وأشار الدكتور المغامس، إلى أن المؤتمر يتطرق إلى النظر فيما يواجه المهنة من تحديات وبحث الحلول حولها، ويشارك في تقديم الجلسات الحوارية والورش التدريبية أكثر من 35 متحدثًا وخبيرًا محليًا ودوليًا، بهدف تبادل التجارب والخبرات بين أوساط المجتمع المحاسبي.
تمكين المحاسبين ودعمهموأكد أن مؤتمر التقنيات المحاسبية يأتي ضمن حزمة من المبادرات والخطوات التي تسعى من خلالها الهيئة إلى تمكين المحاسبين ودعمهم، عبر مواكبة أحدث التقنيات التي تسهم في خدمة القطاع المحاسبي والمالي.
كما يأتي المؤتمر برعاية شركة أرامكو السعودية بصفتها شريكًا استراتيجيًا وهيئة السوق المالية كشريك دائم، إضافة إلى عدد من الشركاء المهنيين.
ويضم المعرض المصاحب 30 جهة مشاركة من بين جهات القطاع الحكومي، والشركات المحاسبية، وشركات الأنظمة المحاسبية مما يمنح الزوار فرصة الالتقاء بهم والتعرف على خدماتهم، كما يشمل المعرض وجود ركن مخصص للاستشارات المهنية التي يقدمها نخبة من الخبراء.