شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة سقوط صاروخ على حيفا وتحقيق إصابة مباشرة وسقوط مصابين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف حزب الله اللبنانى مدينة حيفا شمالي إسرائيل بهجمات صاروخية، وأعلن الحزب عن إطلاق هجوم بصواريخ "فادي 1" على قاعدة الكرمل العسكرية الإسرائيلية جنوبي حيفا، ردا على الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 15 صاروخا أطلقت من لبنان نحو شمال إسرائيل، في إشارة إلى الهجوم على حيفا، وكشفت صوروفيديوهات تضرر مناطق من مدينة حيفا.

وأفادت نجمة داود الحمراء أن شخصا تعرض لجروح متوسطة من جراء إصابته بشظية، بينما أصيب آخر بجروح طفيفة، في الهجوم على حيفا.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلن حزب الله استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوبي حيفا بالمسيّرات.

وقال الحزب في بيان إنه شن "هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة 7200 للصيانة والتأهيل جنوبي مدينة حيفا، أصابت أهدافها بدقة".