شكرا لقرائتكم خبر عن تقديرات أولية: قيس سعيد يتصدر النتائج فى الانتخابات الرئاسية التونسية بـ89.2٪؜ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إذاعة موزاييك التونسية إن قيس سعيد حصد 89.2% من أصوات الناخبين فى التقديرات الأولية لنتائج التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2025، والتى قدمتها مؤسسة استطلاع الآراء فى تونس "سيجما كونساي".

وفي ما يلي النسب التي حصل عليها كل مترشح ، وفق تقديرات مؤسسة "سيجما كونساى":

- قيس سعيد : 89.2 بالمائة / عدد الأصوات 2.194.150

- العياشي زمال 6.9 بالمائة / عدد الأصوات 169.727

- زهير المغزاوي 3.9 بالمائة / عدد الأصوات 95.933

وبلغت النسبة الأولية للإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسيةالتي جرت ، الأحد، بتونس 27.7 بالمائة، أى ما يعادل مليونين و704 آلاف و155 ناخبا، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء اليوم الأحد بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة.

وبلغت النسبة الأولية في الداخل 28.5 بالمائة أى ما يعادل مليونين و599 ألفا و252 ناخبا، وفي الخارج بلغت النسبة 16.3 بالمائة أيّ ما يعادل 104 آلاف و903 ناخبين.

وبخصوص نسب المشاركة حسب الجنس، فقد توزعت بين 58 بالمائة رجالا و42 بالمائة نساء، وتوزعت نسب المشاركة حسب الفئة العمرية بين 6 بالمائة للفئة العمرية بين 18 و35 سنة، و65 بالمائة للفئة العمرية بين 36 و60 سنة، و29 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية أكثر من 60 سنة.

وأفاد بوعسكر بأن هذه النسب الأولية للإقبال على التصويت تم تسجيلها على الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد عند غلق جميع مراكز الاقتراع بالداخل وبالخارج، ما عدا بعض المكاتب في القارة الأمريكية.