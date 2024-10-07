شكرا لمتابعة خبر عن الغامدي: أسباب إغلاق بعض مكاتب الاستقدام تتعلق بالتشريعات والمعايير المالية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عبد العزيز الغامدي، صاحب مكتب استقدام ، الأسباب وراء إغلاق بعض مكاتب الاستقدام في المملكة.

وقال الغامدي أن هناك سببان رئيسيان وراء هذه المشكلة: الأول هو الأسباب التشريعية، حيث أن بعض المكاتب لم تتمكن من مواكبة المعايير والمتطلبات الجديدة التي وضعتها وزارة العمل، مما أدى إلى عدم قدرتها على الاستمرار.

وأضاف الغامدي أن السبب الآخر يتعلق بالجانب المالي، حيث واجهت بعض المكاتب خسائر مالية أدت إلى عدم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها.