شكرا لمتابعة خبر عن إخلاء جوي لـ مسن تعرض لحــادث سير في مليجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرض رجل مسن لحــادث سير، وتم الاستعانة بطائرة الإخلاء الطبي الجوي من أجل إسعافه.

وجرى نقل المسن من مستشفى الأمير سلطان في مليجة إلى مدينة الملك عبد العزيز بالحرس الوطني في الرياض.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي قد أعادت إطلاق خدمة الإسعاف الجوي في شهر فبراير 2022 بعد فترة توقف.

وشهد خلالها المشروع إدخال بعض التطويرات والتحسينات عليه، ليكون داعما للعمل الإسعافي على الأرض، مما يساهم في اتساع الرقة الجغرافية للخدمة الإسعافية بالمملكة.