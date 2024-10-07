شكرا لقرائتكم خبر عن عسير وجازان.. إحباط عمليتين لتهريب وترويج الحشيش والقات المخدرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه 29 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

كما ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان، القبض على مواطن لترويجه نبات القات المخدر.

وجرى إيقاف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.