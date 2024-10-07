الاقتصاد

«المركز الكندي الطبي»: ترسية منافسة مع وزارة الحرس الوطني بـ22.8 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المركز الكندي الطبي ترسية منافسة استقدام كوادر طبية مع وزارة الحرس الوطني – الشؤون الصحية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة العقد تقدر بنحو 22.8 مليون ريال.
وأفادت بأن العقد يتضمن: توريد الكوادر الطبية لتشغيل مستشفى الملك عبدالله التخصصي في القصيم ومستشفى الملك سلمان التخصصي في الطائف.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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