شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز الكندي الطبي»: ترسية منافسة مع وزارة الحرس الوطني بـ22.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.