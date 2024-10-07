شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الساعات الأخيرة لرخص الجيل الخامس.. رأس الحكمة كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الأخيرة منذ مساء يوم الأربعاء وحتى مساء اليوم الأحد مفاوضات مكثفة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركات المحمول الثلاثة فودافون وأورنج واتصالات لوضع التفاصيل النهائية لرخص الجيل الخامس المحمول والتي تتجاوز قيمتها أكثر من 100 مليون دولار لكل شركة وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي يعقد ظهر غدا الإثنين.

بدأت المفاوضات برغبة شركات المحمول للحصول على الخدمة في مصر، لتقديم مستوى جيد من الخدمات لعملائها ومواكبة التطور التكنولوجي، واستمرت المفاوضات لعدة أيام شهدت تقاربا وتباعدا حول بعض النقاط الرخص الجديدة، غير ان الدفعة التي منحتها صفقة رأس الحكمة لمناخ الاستثمار في مصر، حفز الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات للتوصل إلى اتفاق حول بنود الخلاف لإطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر لتوفيرها في المشروعات العالمية المزمع إقامتها بالساحل الشمالي الغربي وعلى رأسها رأس الحكمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قد شهدا إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي الجمعة الماضية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي، وتكشف البيانات الرسمية، تفاصيل مخطط تنمية المدينة.

ويصل معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر يصل إلى 16% سنويًا، كما يساهم القطاع بحوالى 6% فى الناتج المحلى الإجمالي.