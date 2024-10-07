السعودية | “فلكية جدة”: القمر يقترن بقلب العقرب اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

تشهد سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم وبداية الليل، اقتران القمر بنجم قلب العقرب باتجاه الأفق الغربي في منظر مرئي بالعين المجردة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن قلب العقرب يُعد ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق, ولا تُعد الشمس شيئًا مقارنة به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس, ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومترًا، مشيرًا إلى أن قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره.

وقال أبو زاهرة: “إن اللون الأحمر لقلب العقرب يشير إلى درجة حرارة سطحه المنخفضة التي تبلغ حوالي 3,200 درجة مئوية، هذا على النقيض من درجة حرارة سطح الشمس 5,700 درجة مئوية ذات اللون الأصفر، والأمر يختلف عند مقارنة قلب العقرب مع نجم ساخن جدًا، مثل: السماك الأعزل الأبيض المزرق الذي يتميز بدرجة حرارة سطح تبلغ حوالي 22,100 درجة مئوية”.

وبيَّن أن النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما، كما أن النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة هي إما عمالقة حمراء (مثل: النجم الدبران) أو عمالقة ضخمة حمراء (مثل: النجوم قلب العقرب ومنكب الجوزاء).

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