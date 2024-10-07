انت الان تتابع خبر تيك توك كسب ربع مليار دولار.. قائمة بأعلى 10 تطبيقات ربحًا خلال أيلول الماضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع (Appfigures) فإن، تيك توك، حقق أكثر من 250 مليون دولار من صافي الإيرادات الشهر الماضي، مضيفًا 12 مليون دولار إلى إجمالي يوليو البالغ 240 مليون دولار، بزيادة 5% على أساس شهري".

واحتفظ "يوتيوب" بالمركز الثاني، حيث نما إلى 166 مليون دولار في سبتمبر بزيادة 9 ملايين دولار عن أغسطس، بفضل استراتيجية الاشتراك المتطورة".



وحافظت Disney+ وTinder وMax على مراكزها منذ أغسطس، لكن نموها كان بطيئًا، حيث حققت Disney+ صافي ربح 125 مليون دولار (بزيادة مليون دولار)، وحققت Tinder 95 مليون دولار (بانخفاض 2 مليون دولار)، وانخفض دخل Max بمقدار 4 ملايين دولار إلى 40 مليون دولار.

ومع ذلك، صعد تطبيق Peacock إلى المركز السادس، حيث بلغ 48 مليون دولار، ارتفاعًا من 44 مليون دولار، وهذا هو أعلى تصنيف حققه تطبيق Peacock على الإطلاق.

وبلغ اجمالي التطبيقات العشرة الأولى 945 لتقترب من تجاوز عتبة المليار دولار شهريا.