شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 فلسطينيًا في قصف على مستشفى شهداء الأقصى بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 11 فلسطينيا بجروح مختلفة في غارتين لطائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، على مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بأن الغارة الأولى نفذتها طائرات الاحتلال في ساحة المستشفى، مستهدفة بيتا متنقلا، وفي الغارة الثانية استهدف الاحتلال الإسرائيلي خياما للنازحين، مما أدى إلى إصابة 11 فلسطينيا.

وفي سياق متصل واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفهما المكثف لمناطق متفرقة شمال قطاع غزة، مخلفة أضرارا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.