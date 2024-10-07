شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: تعطيل الدراسة بمدينة حيفا عقب سقوط صواريخ على المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية قامت تعطيل الدراسة والتحول نحو نظام التعليم عن بعد في بعض مدارس مدينة حيفا عقب سقوط صواريخ على المدينة.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم وقوع 10 إصابات جراء إطلاق الصواريخ على حيفا وطبريا من بينها إصابات خطيرة.

من ناحية أخرى، أكدت مستشفى رمبام الإسرائيلى استقبال 6 إصابات حتى الآن جراء سقوط صواريخ في حيفا، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة شخصين بين متوسطة وخطيرة فى طبريا جراء إطلاق الصواريخ باتجاه المدينة.

وأعلن حزب الله اللبنانى استهداف صواريخ "فادى 1" قاعدة الكرمل جنوب حيفا دفاعا عن لبنان وشعبه، كما أعلن الحزب قصف قاعدة نيمرا غرب طبريا دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان.

وشن الجيش الإسرائيلى، غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وشهدت المنطقة انفجارات قوية نتيجة الغارات، وبعدها اشتعال النيران فى المنطقة المستهدفة.



وجاءت الهجمات فى أعقاب أوامر الجيش الإسرائيلى للسكان لإخلاء منطقتين فى الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبنانى الذى يتعرض لقصف متواصل منذ عدة أيام.



واستهدفت الغارات الإسرائيلية منطقتى السان تيريز وبرج البراجنة، وفق وسائل إعلام رسمية.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن العدوان الإسرائيلي على "الجية" أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد أربع نساء وإصابة 17 شخصا بجروح.



وأوضحت الصحة اللبنانية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية - أمس الأحد، أنه بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء إلى 25 شهيدا و 96 مصابا نتيجة الغارات الإسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال.