الخليج عن حملة "الإمارات معك يا لبنان": تؤكد أن المصاب واحد

أفادت صحيفة "الخليج" الإماراتية بأن "حملة الإمارات معك يا لبنان التي أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإطلاقها، تحمل في معناها عمق العلاقات التي تربط الإمارات بلبنان، وتقول بأن لبنان ليس وحيداً في محنته، وهي إلى جانبه دائماً، كما كانت وكما ستكون إذا ما حل به خطب أو وقع عدوان عليه".

وأوضحت أن "إسرائيل، التي تستخدم في عدوانها الحالي كل آلتها الحربية المدمرة وتستهدف المدنيين بشكل خاص، تقوم بعملية إبادة ممنهجة متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية، وتتعمد توسيع عمليات التدمير لتشمل كل المناطق اللبنانية، ما أسفر عن وقوع آلاف الضحايا من المدنيين وتهجير أكثر من مليون إنسان باتوا يحتاجون إلى كل أشكال الدعم والإغاثة".

ولفتت إلى أن "هذه هي الإمارات تتقدم الصفوف الآن بكل نخوة وأريحية ضمن استجابتها الإنسانية المعهودة بتقديم مئة مليون دولار تنفيذاً لأوامر رئيس الدولة، وإطلاق حملة وطنية عاجلة تضامناً ومساندة ودعماً للشعب اللبناني، حيث بدأت الطائرات بنقل المساعدات تجسيداً لرؤية الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في الوقوف مع الشقيق في وقت الشدائد".

وأشارت إلى أن حملة "الإمارات معك يا لبنان" تنطلق يوم غد الثلاثاء وتستمر لغاية يوم الإثنين 21 الحالي، بمشاركة كل فئات المجتمع والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، موضحة أنها مبادرة جديدة من الإمارات تؤكد أن المصاب واحد، وأن ما يصيب بلداً عربياً كأنما أصاب الإمارات، وأنها لن تبخل بالغالي والنفيس من أجل هدف إنساني ووطني وقومي نبيل.