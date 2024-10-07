شكرا لقرائتكم خبر عن «لدن»: ترسية مشروع على «بلت» بقيمة 645.66 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لدن للاستثمار ترسية مشروع على شركة بلت الصناعية "شركة تابعة" من قبل شركة صندوق التطوير العقاري لتنفيذ أعمال مشروع متعدد الاستخدامات (ذا بوينت أبها) بمدينة أبها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ645.664 مليون ريال، مشيرة إلى أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 6 نوفمبر المقبل.
وأفادت بأن مشروع ذا بوينت "The Point" متعدد الاستخدامات على مساحة 75 ألف م2 على طريق الملك فهد بمدينة أبها، يتكون من مركز للتسوق وفندق ومرافق ترفيهية مختلفة ومباني إدارية وساحات مفتوحة وحدائق، يعتبر وجهة فريدة للتجزئة والضيافة، ويهدف إلى تقديم تجربة استثنائية في مجالات البيع بالتجزئة ونمط الحياة والمأكولات والمشروبات والضيافة لمدينة أبها في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت أن الجهة المالكة للمشروع "شركة صندوق التطوير العقاري" عبارة عن صندوق استثمار عقاري خاص مغلق ملكية شركة البحر الأحمر عسير وصندوق التنمية السياحي وبإدارة الفرنسي كبيتال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ645.664 مليون ريال، مشيرة إلى أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 6 نوفمبر المقبل.
وأفادت بأن مشروع ذا بوينت "The Point" متعدد الاستخدامات على مساحة 75 ألف م2 على طريق الملك فهد بمدينة أبها، يتكون من مركز للتسوق وفندق ومرافق ترفيهية مختلفة ومباني إدارية وساحات مفتوحة وحدائق، يعتبر وجهة فريدة للتجزئة والضيافة، ويهدف إلى تقديم تجربة استثنائية في مجالات البيع بالتجزئة ونمط الحياة والمأكولات والمشروبات والضيافة لمدينة أبها في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت أن الجهة المالكة للمشروع "شركة صندوق التطوير العقاري" عبارة عن صندوق استثمار عقاري خاص مغلق ملكية شركة البحر الأحمر عسير وصندوق التنمية السياحي وبإدارة الفرنسي كبيتال.