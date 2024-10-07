محمود نصر في مهمّة خاصّة بالمغرب

أعلن الممثل محمود نصر، عن مشاركة فيلمه (وشم الريح)، في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للفيلم، في مدينة طنجة في المغرب، ابتداءً من يوم ١٩ تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

الفيلم من إخراج ليلى التريكي ويقدّم خلاله محمود نصر شخصية (ريان).

وشوّق محمود نصر متابعيه لعرض فيلمه في المهرجان الوطني للفيلم في المغرب وكتب عبر صفحته على مواقع التواصل: “في ترحالك لا نهاية لوشم الريح على روحك.. روحك دليلك، فدعها تجذبك بصمت إلى ما تحب فهي لن تضلك ابداً”.

من ناحية أخرى، ينشغل “نصر” حاليًا بتصوير مسلسله الرمضاني (البطل) تأليف رامي كوسا واخراج ليث حجو.

كما جدّد التعاون بينه وبين جمعية sos كسفير النوايا الحسنة للجمعية للعام الثالث على التوالي.