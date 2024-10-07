دوا ليبا بإطلالة جريئة.. وهكذا ظهرت بملابسها الداخلية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العالمية دوا ليبا الجمهور مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها إطلالتها الجريئة للغاية.



وقد أطلت دوا ليبا بشور قصير للغاية باللون الأسود من الجلد، مع فيست من دون أكمام باللون الأسود أيضاً مزينة بالكثير من البروشات، ونسقت معها قبعة cowboy باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، تركت دوا ليبا شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للنجمة العالمية دوا ليبا تظهر فيه وهي رافضة التوقيع على صورة قديمة لها، اذ لم تعجبها وقامت بـ تكبيلها بخطوة طريفة، في حين استغرب كثيرون من تصرفها.