تكنولوجيا: هواتف شاومي القادمة ستتمكن من اكتشاف الكاميرات المخفية وحماية الخصوصية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحظى منصات مثل Airbnb بشعبية واسعة لأسباب منطقية. تتيح هذه البوابات للمسافرين حجز شقق أو غرف لقضاء العطلات في مواقع مرغوبة بأسعار معقولة.

ومع ذلك، ظهرت تقارير حول وجود كاميرات مراقبة مخفية في بعض العقارات. رغم أن شروط استخدام Airbnb تحظر بوضوح وجود مثل هذه الأنظمة، لا يلتزم جميع أصحاب العقارات بهذه القواعد. وتعد كاميرات المراقبة المخفية، بناءً على موقعها، انتهاكًا خطيرًا للخصوصية الشخصية، حيث يعتبر تسجيلها سراً جريمة جنائية.

توجد حلول تقنية للكشف عن هذه الكاميرات المخفية، والآن تخطط شركة شاومي لدمج هذه الوظيفة ضمن نظام التشغيل الخاص بها. يعتمد البرنامج المطور من شاومي على تحليل شبكات WiFi النشطة للكشف عن الأجهزة المشبوهة.

رغم ذلك، قد لا يستطيع الهاتف الذكي تحديد الموقع الدقيق لهذه الأجهزة، كما أن البرنامج قد لا يكتشف جميع الكاميرات المخفية، وإنما فقط تلك المتصلة بشبكة WiFi.

جدير بالذكر أن بعض الكاميرات الصغيرة التي تعمل بالبطاريات قد لا تحتوي على اتصال WiFi، وتعتمد على بطاقات ذاكرة، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة.

لحل هذا، يمكن استخدام تقنية الرؤية الليلية التي تتيح الكشف عن الأشعة تحت الحمراء التي تصدرها الكاميرات المخفية. لم يتم الإعلان بعد عن الأجهزة التي ستدعم هذا البرنامج، ولكن بشكل عام لا يتطلب الأمر أي أجهزة خاصة للاستفادة من هذه الميزة.

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