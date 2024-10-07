شكرا لقرائتكم خبر عن عبير نعمة تخصص عائدات حفلها في دار الأوبرا للأسر اللبنانية المتضررة من العدوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ٣٢ بالقاهرة، تستعد الفنانة اللبنانية عبير نعمة للوقوف على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية مساء الأربعاء 16 أكتوبر بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

يأتي هذا الحفل في لحظة فارقة يمر بها لبنان ، أعلنت على اثرها عبير نعمة أن عائدات مشاركتها ستخصص للأسر المتضررة في لبنان، في لفتة وطنية وإنسانية تجسد تضامنها مع وطنها في ظل هذه المحنة الصعبة .

مؤكدةً أن الفن هو رسالة إنسانية قبل أي شيء آخر.

هذا الحفل المنتظر يعد أحد أبرز فعاليات المهرجان، حيث ستحمل نعمة جمهورها إلى رحلة موسيقية وغنائية ممزوجة بالأمل والتضامن مع وطنها لبنان.

ويشهد مهرجان الموسيقى العربية هذا العام تواجد عدد كبير من نجوم الطرب العربي بالمهرجان الذى يديره د. خالد داغر وامتزجت فيه ألوان غنائية تناسب جميع الأذواق كما تم تطعيم لون الغناء الشبابى ببرنامج حفلات المهرجان.

ومن نجوم الطرب الذين سيشاركون في المهرجان هذا العام، هاني شاكر ومدحت صالح ومى فاروق وريهام عبد الحكيم ووائل جسار وعاصي الحلاني وعبير نعمة وأحمد سعد ومروة ناجى وتامر عاشور وعلي الحجار وعمر خيرت وفؤاد زبادى ولينا شاماميان ولطفي بوشناق، ومحمد محسن ونجوم التأليف الموسيقي خالد حماد وعمرو إسماعيل ووحيد خان وممدوح سيف، بالإضافة إلى نجوم الأوبرا إيمان عبد الغني وصابرين النجيلى ونهى حافظ وياسر سليمان ومحمد الخولي ورحاب عمر ورحاب مطاوع ومحمد الخولى وأحمد عفت ومحمد حسن وأسماء كمال.