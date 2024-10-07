الذهب ينخفض إلى 2647.49 دولارًا للأوقية مع تزايد توقعات خفض أصغر للفائدة الأمريكية‭ ‬بعد بيانات الوظائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع تزايد التوقعات على خفض أقل لأسعار الفائدة الأمريكية في نوفمبر بعد بيانات قوية للوظائف، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعيًا لمزيد من المؤشرات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2647.49 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:32 بتوقيت جرينتش، وظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 2667.10 دولارًا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.

2 % إلى 32.11 دولارًا، وخسر البلاتين 0.4 % إلى 983.67 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 0.6 % إلى 1017.63 دولارًا.

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