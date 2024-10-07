المركز الصحي لدار الفتوى قدّم الرعاية الطبية والأدوية لمئات النازحين في عائشة بكار

أعلن المكتب الإعلامي لدار الفتوى، أنّ "بتوجيه من مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، قدّم المركز الصّحي العام التّابع لدار الفتوى، بالتّنسيق والتّعاون مع وزارة الصّحة والمنظّمات الدّوليّة، الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة لمئات النّازحين داخل مراكز الإيواء في المدارس الرّسميّة في منطقة عائشة بكار، وكلّف أطبّاء وممرّضات متخصّصين لإجراء فحوصات ومعاينات للأطفال وللأسر، وتوجيه إرشادات صحيّة لمعالجة أي طارئ؛ ووزّعت الأدوية الضّروريّة مجانًا".

وأشار إلى أنّ "بالإضافة إلى أنّ المركز الصّحي لدار الفتوى، خصّص فريق عمل من الجسم التّمريضي للكشف الدّائم على صحة النّازحين وتقديم كلّ ما يحتاجونه طبيًّا، من صور شعاعيّة ومخبريّة وأدوية واستشارات طبيّة وخدمات إنسانيّة، ويبقى المركز في حالة جهوزيّة دائمة لمواكبة التطوّرات".