خارجية إيران: تقاعس مجلس الأمن أمام التصعيد الإسرائيلي له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان ان "تقاعس مجلس الأمن الدولي أمام التصعيد الإسرائيلي له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين". ودانت الخارجية "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ونطالب بتحرك دولي لوضع حد لها".

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