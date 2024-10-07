شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. "الأفواج الأمنية" تحبط تهريب 131 ألف قرص طبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (131,100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمحافظة فيفا، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهما (9,225) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الرياض لترويجهما (21,228) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادتي الحشيش والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

