أوضح مسؤول السياسة الخاريجة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريح، "أنني التقيت اليوم في بيروت قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون وأكدت له دعم الاتحاد الأوروبي".
ولفت إلى "أنني ناقشت مع قائد الجيش اللبناني الاحتياجات المحددة لنشر قوات الجيش جنوب نهر الليطاني كضامن لسيادة لبنان"، مضيفًا "هناك حاجة إلى جيش لبناني قوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701".
ودان بوريل بشدة الهجوم الإسرائيلي "غير المبرر اليوم على موقع للجيش اللبناني" في العامرية والذي أسفر عن استشهاد جندي وإصابة 21.
ورأى أنه "لا ينبغي لأحد أن يأخذ سيادة الشعب اللبناني رهينة سواء من الداخل أو الخارج".
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل دان الاعتداء الإسرائيلي على الجيش في العامرية: لا ينبغي لأحد أن يأخذ سيادة الشعب اللبناني رهينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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