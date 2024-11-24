"حزب الله": استهدفنا ٤ دبابات ميركافا عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة ما أدى إلى تدميرهم ووقوع طاقمهم بين قتيل وجريح

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 16:30 من اليوم الأحد 24-11-2024، دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 16:45 من مساء اليوم الأحد 24-11-2024، ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجّهة، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع من فيها بين قتيل وجريح".