حبشي: منطقة دير الأحمر باتت تستوعب بين 9 آلاف و10 آلاف نازح أي ما يزيد 5 مرات عن خطة الحكومة ولذلك تبعات كبيرة

أشار النائب انطوان حبشي الى انه "التقيت مع وحدة إدارة الطوارئ والمخاطر وناقشنا وضع النازحين ويا ليتنا تمكّنّا من تفادي ما وقعنا فيه".

وفي تصريح له، من السراي الحكومي، لفت حبشي الى ان "منطقة دير الأحمر باتت تستوعب بين 9 آلاف و10 آلاف نازح أي ما يزيد 5 مرات عن خطة الحكومة ولذلك تبعات كبيرة"، مؤكدا انه "يجب عدم ترك الناس على الطرقات لأنّ ذلك سينعكس على كلّ لبنان والأزمة كبيرة جدًّا".