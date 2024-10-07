سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف نعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2387 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 18 إلى 3069 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3580 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4091 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عن7د 28640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2658 دولار اللأونصة، خلال منتصف التعاملات (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.