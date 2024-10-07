ياسين: لجنة الطوارئ أقرت آلية توزيع المساعدات العينية التي أرسلتها الدول الصديقة بالتعاون مع المحافظين

اشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ورئيس لجنة الطوارئ الوزارية ناصر ياسين من السراي الحكومي، الى أن "لجنة الطوارئ الوزارية ناقشت الوضع الإنساني الذي يتفاقم يومياً نتيجة الإبادة التي يتعرض لها لبنان"، لافتا الى أن "اللجنة أقرت آلية توزيع المساعدات العينية التي أرسلتها الدول الصديقة بالتعاون مع المحافظين".

واوضح اننا "ستُنشر المستندات والمعلومات والجداول على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء والذي سيكون مخصصاً لكل ما يتمّ استلامه وتوزيعه من مساعدات"، مضيفا أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي طلب من الوزراء والموظّفين المعنيين تحمّل مسؤولياتهم في هذا العمل".