شكرا لقرائتكم خبر عن «المراعي» تستحوذ على شركة أردنية بقيمة 263 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المراعي، اتفاقية من خلال إحدى الشركات التابعة لها شركة (طيبة للاستثمار والصناعات الغذائية المتطورة) للاستحواذ على حصة نسبتها 100% من أسهم شركة حموده للصناعات الغذائية بقيمة إجمالية قدرها 263 مليون ريال "خاضعة للتعديل".
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعزز هذا الاستحواذ من مكانة المراعي في الأردن وتتوافق مع استراتيجية النمو التي أعلنتها الشركة في وقت سابق من هذا العام للحفاظ على النمو المستدام في الأسواق الرئيسية
وشركة حموده للصناعات الغذائية هي شركة رائدة في مجال الألبان والأجبان، ولها تاريخ طويل يزيد عن 50 عامًا في السوق الأردنية.
ومن خلال الاستحواذ على شركة حموده للصناعات الغذائية، ستعزز المراعي قدرتها على خدمة العملاء بشكل أفضل في المنطقة، وتوسيع نطاق أعمالها ومنتجاتها، والاستفادة من النطاق التشغيلي في الأردن لدفع نمو المبيعات والربحية.
ونوهت بتمويل عملية الاستحواذ من خلال التدفقات النقدية الداخلية. وستكتمل عملية الاستحواذ بعد تحقق بعض الشروط التعاقدية والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعزز هذا الاستحواذ من مكانة المراعي في الأردن وتتوافق مع استراتيجية النمو التي أعلنتها الشركة في وقت سابق من هذا العام للحفاظ على النمو المستدام في الأسواق الرئيسية
وشركة حموده للصناعات الغذائية هي شركة رائدة في مجال الألبان والأجبان، ولها تاريخ طويل يزيد عن 50 عامًا في السوق الأردنية.
ومن خلال الاستحواذ على شركة حموده للصناعات الغذائية، ستعزز المراعي قدرتها على خدمة العملاء بشكل أفضل في المنطقة، وتوسيع نطاق أعمالها ومنتجاتها، والاستفادة من النطاق التشغيلي في الأردن لدفع نمو المبيعات والربحية.
ونوهت بتمويل عملية الاستحواذ من خلال التدفقات النقدية الداخلية. وستكتمل عملية الاستحواذ بعد تحقق بعض الشروط التعاقدية والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.