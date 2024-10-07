شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوف» تحصل على ترخيص لمشروع شراء الطاقة الشمسية من شركة فرنسية والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول

وأعلنت الشركة في 7 سبتمبر الماضي، أن المشروع لن يبدأ قبل الحصول على كافة التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة واتباع الاجراءات النظامية في ذلك للبدء في تنفيذ المشروع.

ونوهت بالبدء في تنفيذ المشروع بتاريخ 15-10-2024م وسيكون التشغيل في الربع الثالث 2025م.

وأعلنت الشركة توزيع الأرباح النقدية عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-10-2024م عن طريق البنك السعودي الفرنسي .

وكان مجلس إدارة الشركة قدر قرر بتاريخ 04-08-2024م توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن الربع الأول والثاني من العام المالي 2024م بإجمالي مبلغ قدره 15 مليون ريال، بواقع (50) هللة للسهم الواحد بما يمثل 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم 30-09-2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز أيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الجوف للتنمية الزراعية على ترخيص من الجهات الرسمية ذات العلاقة بعد توقيعها اتفاقية شراء الطاقة الناتجة من الطاقة الشمسية من شركة أنجي الفرنسية للطاقة.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 4 سبتمبر 2023، توقيع اتفاقية شراء الطاقة الشمسية مع شركة أنجي الفرنسية للطاقة في موقع الشركة بمنطقة بسيطا للمجمع الصناعي الخاص بمصانع زيت الزيتون والمخللات ومصنع شرائح أصابع البطاطس بطاقة 8 ميجاوات عن طريق دمجها مع مصادر الطاقة المستخدمة حالياً.وأعلنت الشركة في 7 سبتمبر الماضي، أن المشروع لن يبدأ قبل الحصول على كافة التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة واتباع الاجراءات النظامية في ذلك للبدء في تنفيذ المشروع.ونوهت بالبدء في تنفيذ المشروع بتاريخ 15-10-2024م وسيكون التشغيل في الربع الثالث 2025م.وأعلنت الشركة توزيع الأرباح النقدية عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-10-2024م عن طريق البنك السعودي الفرنسي .وكان مجلس إدارة الشركة قدر قرر بتاريخ 04-08-2024م توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن الربع الأول والثاني من العام المالي 2024م بإجمالي مبلغ قدره 15 مليون ريال، بواقع (50) هللة للسهم الواحد بما يمثل 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم 30-09-2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز أيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.