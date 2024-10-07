منتدى عائلات الاسرى في اسرائيل أعلن مقتل أسير محتجز في قطاع غزة

أعلن منتدى عائلات الاسرى في إسرائيل "مقتل اسير محتجز في قطاع غزة بعد عام بالتمام على خطفه من مهرجان نوفا للموسيقى".

وأفاد المنتدى في بيان أن "منتدى عائلات الاسرى يبكي قتل إيدان شتيفي" البالغ 28 عاما والذي "لا يزال جثمانه" في غزة، في وقت تحيي إسرائيل الذكرى السنوية الأولى لـ7 تشرين الاول.