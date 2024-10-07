أعلن منتدى عائلات الاسرى في إسرائيل "مقتل اسير محتجز في قطاع غزة بعد عام بالتمام على خطفه من مهرجان نوفا للموسيقى".
وأفاد المنتدى في بيان أن "منتدى عائلات الاسرى يبكي قتل إيدان شتيفي" البالغ 28 عاما والذي "لا يزال جثمانه" في غزة، في وقت تحيي إسرائيل الذكرى السنوية الأولى لـ7 تشرين الاول.
كانت هذه تفاصيل خبر منتدى عائلات الاسرى في اسرائيل أعلن مقتل أسير محتجز في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.