مولوي: نؤكد أننا سنبعد أيّ خطر عن مطار بيروت الدولي

أكد وزير الداخلية بسام مولوي، أننا "سنبعد أيّ خطر عن مطار بيروت الدولي"، لافتا الى اننا "سنُعطي التعليمات المشدّدة لجهاز أمن المطار للقيام بكلّ عمليات التفتيش وما يلزم حتى لا تُترك أيّ ثغرة وحتى نبعد أيّ خطر عن المطار".

وذكر انني طلبت من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بأن "تقوم الهيئة العليا للإغاثة بشراء المحروقات لأننا على أبواب فصل الشتاء".

واوضح أن "السلفة التي اعطيت للمحافظين هي سلفة تشغيلية ولا علاقة لها بالاغاثة والامور التي ستقدم للنازحين"، لافتا الى أن "النزوح لم يعد يقتصر على الجنوب بل شمل أيضًا البقاع لذلك قررت الإجتماع مع المحافظين والإطلاع على شؤون النازحين".

وأكد أن "الصليب الاحمر اللبناني يقوم بدور كبير في هذه الازمة"، مذكرا "المواطنين بأن أمن المناطق وأمن مراكز الإيواء هو أمنهم ولنتخطى هذه الأزمة بالتضامن والتمساك وحفظ الأمن".