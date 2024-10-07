حمية: وزارة الأشغال لا تعطي أي موافقة على الطائرات العسكرية أو غيرها قبل موافقة الجيش اللبناني

أكد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، في مؤتمر صحافي من السراي الحكومي أن "وزارة الأشغال لا تعطي أي موافقة على الطائرات العسكرية أو الطائرات التي تهبط على أنواعها من التي تنقل مساعدات وغيرها قبل موافقة الجيش اللبناني"، مضيفا :"بالأساس الجيش هو المعني بالسماح والموافقة وذلك ليس من جديد بل من عشرات السنين".
وأشار حمية الى ان "هناك حرص من قبل رئيس الحكومة على إبقاء المرافق والمعابر البرية والبحرية والجوية سالكة على الأقل للمساعدات الإنسانية وتحريك العجلة الإقتصادية ولأن يبقى لبنان مفتوحًا على كل دول العالم".
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