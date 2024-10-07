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مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم الجلزون واقتحام البيرة

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واس - رام الله 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم الجلزون واقتحام البيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية قرب مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة.
وأفادت مصادر أمنية بأن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة العين الجديدة قرب المخيم، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضافت المصادر أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي البالوع في مدينة البيرة وتمركزت في محيط "دوار الهدى"، كما اقتحمت قوة أخرى حيي جبل الطويل وسطح مرحبا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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