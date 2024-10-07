تجنبوا هذه الممارسات.. نصائح من السفارة للمواطنين زوار الأردن أثناء القيادة

الدمام - شريف احمد - وجهت سفارة المملكة في الأردن عددًا من النصائح الهامة للزائرين ومواطنين المقيمين في البلد الشقيق.نصائح وارشادات عامة للسعوديين القادمين إلى الأردن أو المتواجدين فيها مسؤوليتنا .... أنتم عزيزتي المواطنة وعزيزي المواطن...وقالت السفارة: "في حال وقوع حادث مروري للمواطن في الأردن يتطلب عدم مغادرة موقع الحادث تماماً إلا بعد مراجعة المركز الأمني أو فتح مخطط حادث من قبل المرور بمكان الحادث، لتجنب الوقوع في قضية هروب من مكان الحادث وما يترتب على ذلك من ترحيل المواطن للعودة للمملكة.وأضافت: "في حال دخول المركبة إلى الأردن لا يتم قيادة المركبة إلا من قبل صاحب المركبة أو أن يتم إدراج اسم سائق آخر من قبل الجمرك الأردني على ورقة الإدخال، حيث سيترتب عليها مخالفة بقيمة 200 دينار أردني".

ونصحت السفارة المواطنين بتجنب القيادة بعكس المسار المخصص باتجاه المركبة، وفي حالة القيادة بعكس اتجاه المركبة، في أثناء تواجد المواطن بمركبته في الأردن، سيترتب عليه مخالفة مرورية وحجز المركبة 14 يومًا، أما في حال قيادة المركبة من قبل مواطن دون رخصة قيادة يتم حجز المركبة.

وأوضحت أنه في حال تكرار دخول المركبة مع المواطن لأكثر من مرة بشكل متتابع خلال مدد قصيرة. تحدد من قبل الجمارك الأردنية يتم دفع غرامة قدرها 50 دينارًا للمنفذ الأردني، كما يتم منع دخول مركبة المواطن إلى الأردن، الذي قام بتغيير سعة حجم تنك البنزين، وإلا فيتم دفع غرامة مالية بهذا الشأن.