رئيس الإمارات وجه بتسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان

أفادت "وكالة أنباء الإمارات" بأن "رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، وجه بتسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني، وذلك بالإضافة إلى المساعدات التي جرى تخصيصها لدعمه بقيمة 100 مليون دولار".
ولفتت الى أن "هذه التوجيهات تأتي في سياق الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني الشقيق في ظل التحديات الراهنة التي يمرون بها".
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