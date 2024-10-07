مقتل صينيَين بانفجار ضخم في كراتشي الباكستانية تبنّته جماعة انفصالية

أعلنت السّفارة الصّينيّة في إسلام آباد، مقتل اثنين من مواطنيها، نتيجة انفجار ضخم استهدف قافلة سيّارات تابعة لشركة "Port Qasim Electric Power" للطّاقة الّتي تموّلها الصين، قرب مطار باكستاني في مدينة كراتشي، وأُصيب آخر بجروح.

واعتبرت في بيان، ما حدث بمثابة هجوم إرهابي، معربةً عن إدانتها بشدّة مثل هذه الأعمال، مشيرةً إلى أنّ "السّفارة والقنصليّات العامّة الصّينيّة في باكستان، طلبت على الفور من الجانب الباكستاني التّحقيق في الهجوم ومعاقبة مرتكبيه بشدّة، واتخاذ جميع الإجراءات اللّازمة لحماية المواطنين الصّينيّين والمؤسّسات والمشاريع الصّينيّة في باكستان".

وتبنّت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصاليّة المسلّحة الهجوم، معلنةً "أنّها استهدفت قافلةً كانت تنقل مهندسين ومستثمرين صينيّين" آتيةً من مطار كراتشي.