وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "نداءً إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم حفاظًا على سلامتهم، قائلا أن غارات جيش الاسرائيلي مستمرة، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم - لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر".

كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: أحذر اللبنانيين الذين أخلوا منازلهم بعدم العودة إليها حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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