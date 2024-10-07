رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في الشرق الأوسط

أشار رئيس الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة فيلمون يانغ (Philémon Yang)، في الذّكرى السّنويّة الأولى لعمليّة "طوفان الأقصى"، إلى أنّه "فيما نحيي الذّكرى السنوية الأولى للهجمات الوحشية التي شنتها حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأوّل 2023، تشهد منطقة الشرق الأوسط الموت والدمار والنزوح منذ فترة طويلة".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أؤكد مرة أخرى أن المعاناة الإنسانية يجب أن تنتهي، ويجب أن تنتهي الآن. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن والعودة إلى الحوار بهدف إيجاد حلول دبلوماسية للصراعات في المنطقة".

وتابع يانغ: "لن يتحقق السلام المستدام عسكريا. فقط حل الدولتين القائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يمكن أن يضمن السلام والأمن الدائمين لكل من شعبي إسرائيل وفلسطين، بل وبقية المنطقة".

ودعا رئيس الجمعية العامة "جميع الأطراف إسرائيل وحماس وحزب الله إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي"، كما دعا "بشكل عاجل إلى حماية المدنيين والوصول دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية".