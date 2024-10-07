أشار مرشد الثورة الإسلامية في ايران السيد علي الخامنئي، لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لعملية "طوفان الاقصى" في السابع من تشرين الأول، الى ان "عملية طوفان الأقصى أعادت الكيـان الصهيوني 70 عامًا إلى الوراء".

كانت هذه تفاصيل خبر الخامنئي: عملية طوفان الأقصى أعادت الكيان الصهيوني 70 عامًا إلى الوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.